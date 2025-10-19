JOE start maandagochtend met de ’70s 80s 90s Top 1000′. Dat is een themalijst met de beste nummers uit de jaren 70, 80 en 90, gekozen door de luisteraars van het station. De lijst is tot en met vrijdag te horen op JOE, elke werkdag van 06:00 tot 00:00 uur.

De themalijst wordt bewust nu uitgezonden, met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen. “Welke plaat wordt de onbetwiste lijsttrekker van de JOE 70s 80s 90s Top 1000? Welke artiesten bemachtigen de meeste ‘zetels’ in de lijst?”, aldus de zender.

Foto: JOE