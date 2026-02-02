JOE presenteert voor de tweede keer de ‘Singalong Top 500’. Om deze nieuwe editie van de lijst te vieren, rijdt er op vrijdagmiddag 6 februari een officiële ‘JOE Singalong Trein’ door het land. In samenwerking met de NS verandert een NS-Sprinter in de ‘Singalong Trein’. De reis wordt in Utrecht officieel geopend door ‘! Gimme Gimme ! A tribute to ABBA’, die tot aan Den Bosch de grootste ABBA-klassiekers live ten gehore brengt in de trein.

Tussen Den Bosch en Breda nemen de JOE-dj’s het stokje over om samen met de reizigers mee te zingen met de muziek, waarna de trein koers zet richting het eindstation Rotterdam. Hiermee benadrukt JOE de positieve kracht van muziek.

Luisteraars kunnen stemmen op de lijst en zich daarna registreren voor de treinreis. Vanwege het maximaal aantal beschikbare plaatsen in de trein, worden de tickets verloot onder de aanmeldingen. De lijst is te horen van maandag 9 februari tot en met vrijdag 13 februari, dagelijks van 09:00 uur tot 18:00 uur op JOE.

Foto: NS