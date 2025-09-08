JOE gooit de programmering op vrijdag om. Eline La Croix en Ingrid Pérez zijn vanaf volgende week vrijdag (19 september) niet meer te horen op de vrijdagmiddag of -avond. Het is niet duidelijk of beide vrouwelijke dj’s helemaal stoppen bij de zender.

JOE bevestigt dat de programmering “een update krijgt”, nadat oud-radiomaker Patrick Kicken dat vrijdag al meldde in zijn column. “Vanaf vrijdag 19 september introduceren we op JOE de VrijMiBo, oftewel: de VrijdagMiddagBoost. Daarmee trekken we de dagelijkse MiddagBoost bij Kai door naar de vrijdag”, zegt een woordvoerder van JOE.

Na 19:00 uur non-stop

Joey van der Velden presenteert de ‘VrijdagMiddagBoost’ vanaf 16:00 uur en neemt ook de uren daarna tot 19:00 uur voor zijn rekening. “Hiermee bieden we een high energy muziekprogramma dat aansluit op de behoeften van de radioluisteraar op de vrijdagmiddag”, zegt de woordvoerder.

De vrijdagavond vanaf 19:00 uur wordt non-stop. Op die uren is tot 22:00 uur nu nog Ingrid Pérez te horen. Zij maakte eerder de ochtendshow op Kink FM en was van 2012 tot 2014 te horen in de nacht op NPO 3FM. Daarna deed ze nog invalwerk op Qmusic.

Eline la Croix, die nu nog van 16:00 tot 19:00 uur een programma maakt op vrijdagmiddag op JOE, was eerder onder meer op 3FM en 100% NL te horen. Ook was ze jarenlang stationvoice van NPO Radio 2.

