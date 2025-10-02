Jet de Ranitz is per 1 januari de nieuwe bestuursvoorzitter van de NPO en daarmee de hoogste baas van de publieke omroep. Samen met Lucien Brouwer vormt zij vanaf het nieuwe jaar de Raad van Bestuur. De NPO verandert de komende jaren flink. Zo maken de losse omroepen plaats voor omroephuizen en moet er fors bezuinigd worden.

Momenteel is Jet werkzaam als directeur Publieke Sector bij Microsoft. Zij heeft volgens de NPO “zeer ruime ervaring in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies”, bij organisaties als de Universiteit Tilburg, het Nederlands Dans Theater en het Kunstmuseum in Den Haag.

Klaarmaken voor toekomst

“Een sterke publieke omroep is onmisbaar voor de Nederlandse samenleving”, zegt Jet over haar nieuwe baan. “Tegelijk moeten we binnen het bestel op een nieuwe manier gaan samenwerken en ons klaarmaken voor de toekomst. Bijdragen aan die verandering zie ik als een mooie uitdaging. Ik heb veel zin om te gaan samenwerken met alle collega’s van de NPO, de omroepen en andere betrokken partijen.”

Jet volgt Frederieke Leeflang op, die in maart stopte als bestuursvoorzitter van de NPO. Ze trad terug na een artikel in het AD, waarin werd gesproken over “een werkcultuur die buitengewoon griezelig en heel erg onveilig is”. Later bleek het bewijs tegen Leeflang flinterdun te zijn: zo waren er geen concrete beschuldigingen tegen haar.

Foto: NPO