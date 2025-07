Na een jaar vol verschuivingen, met het vertrek van Gerard Ekdom en Rob van Someren, gaat het weer de goede kant op met Radio 10. Dat zegt althans Jeroen Nieuwenhuize in de podcast ‘Dit was de Radio’. “De dagprogrammering herpakt zichzelf toch weer. Dat is bij Martijn Kolkman, dat is bij mij en dat is bij Edwin Diergaarde het geval. Er zitten in de middag toch weer heel veel luisteraars”, zegt Jeroen.

De luistercijfers van Radio 10 zakten flink in, toen vorig jaar de ochtend- én middagshow van presentator wisselden. Maar volgens Jeroen was dat niet de enige oorzaak van de dip in de luistercijfers. “Na alle omwentelingen met de frequentieveiling, met de concurrentie en met het verlies van bepaalde diskjockeys bij ons, heb je een verschuiving in je luisterpatroon. Dat merk je gewoon, dat mensen toch even ergens anders heen gaan.”

Jeroen gelooft dat een station als Radio 10 nog genoeg toekomst heeft, ondanks de concurrentie van bijvoorbeeld podcasts en Spotify. Maar dan moet het wel meer zijn dan alleen praatje-plaatje, vertelt hij in de podcast. “Als wij alleen maar zouden roepen: dat was dat en dat was deze, dan wordt het bijna inwisselbaar met non-stop.”

Foto: Radio 10