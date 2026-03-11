NPO Radio 2-dj Jeroen Kijk in de Vegte gaat samen met Henry Schut verslag doen van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Het songfestival heeft dit jaar geen Nederlandse deelname. AVROTROS trok zich vorig jaar terug, omdat Israël mee mag blijven doen. Dat vond de omroep onverteerbaar vanwege de oorlog in Gaza. NOS en NTR zenden het Eurovisie Songfestival nu samen uit op NPO 1.

“De uitzending van het Eurovisie Songfestival sluit aan bij de publieke taak van NOS en NTR om grote internationale evenementen toegankelijk te maken voor heel Nederland”, schrijft de NOS. “Ook nu er geen Nederlandse inzending is, blijft het evenement cultureel en maatschappelijk relevant voor miljoenen kijkers. Het songfestival is ook een van de grootste live evenementen ter wereld.”

De uitzendingen van het Eurovisie Songfestival, bestaande uit twee halve finales en de finale, zijn te zien op NPO 1 en te volgen via NPO Start. De halve finales worden uitgezonden op dinsdag 12 en donderdag 14 mei om 21:00 uur. De finale is op zaterdag 16 mei, eveneens vanaf 21:00 uur te zien.

Foto: NPO/Aldo Allessie