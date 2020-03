Jeroen Kijk in de Vegte voelt zich een ‘bevoorrecht mens’, nu hij samen met Jan-Willem Roodbeen de ochtendshow op NPO Radio 2 presenteert. De rol als sidekick bevalt hem goed, zei hij vanmiddag in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1. “Ik ambieer niet per se om een enorme radioster te zijn of heel beroemd te worden, of mijn eigen programma in neonletters op het Radiohuis te hebben.”

Jeroen, sinds de zomer van 2018 te horen in de ochtend op Radio 2, noemt het ‘te gek’ om bij de radio te mogen werken. “Om programma’s te maken en om mensen te informeren en te laten lachen.” Dat de ochtendshow zo goed beluisterd wordt, doet hem deugt. “Ik ben daar heel erg dankbaar voor, omdat ik ook het tegengestelde van het spectrum heb meegemaakt”, zegt hij, onder meer doelend op zijn tijd bij Qmusic.

Moeilijkere tijden

In de podcast van Ruud de Wild vertelde Jeroen onlangs dat hij de moeilijkste tijd van zijn radiocarrière bij Qmusic had, waar hij tussen 2008 en 2012 zat. “Waar je heel hard werkt, of misschien nog wel veel harder werkt, en dat die cijfers dan blijven steken. Dat met iedere tiende procent erbij of eraf, meteen de hele boel in rep en roer is”, aldus Jeroen vanmiddag op Radio 1.

Aan zijn soloprogramma, ‘Bureau Kijk in de Vegte’, kwam eind vorig jaar een einde. Wat ligt de Radio 2-dj meer: solo of sidekick? “In de basis denk ik, zonder daar heel verkeerd bescheiden over te doen, dat ik het beide wel kan, dat ik beide wel kan rocken. Maar de rol als sidekick nu, vind ik gewoon ontzettend leuk.”

