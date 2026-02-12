Op SLAM! is vanaf tussen 20:00 en 0:00 uur een speciaal carnavalsprogramma te horen. Jarno van der Wielen presenteert samen met co-host Jesper Kleynen de ‘Alaafondshow’ aan de vooravond van carnaval.

Tijdens het eenmalige programma komen een heleboel feestacts optreden. Onder meer Effe Serieus, Lanterfantje, FeestDJRuud en Lamme Frans komen langs. Ook zal er een BN’er optreden in een Masked Singer-pak, waarvan vooraf niet wordt verteld wie het is.

Eenmalig avondprogramma

Al een paar jaar is SLAM! vanaf 20:00 uur ’s avonds non-stop, omdat het avondprogramma is wegbezuinigd. In een persbericht benadrukt SLAM! dat voor carnaval eenmalig weer een avondprogramma wordt gemaakt en dat de zender daarmee “groots uitpakt”.

Jarno presenteerde tot voor kort de middagshow op SLAM!, samen met Erik-Jan Rosendahl en Julia Maan. Sinds dit jaar is hij maandag tot en donderdag tussen 10:00 en 13:00 uur te horen.

Foto: SLAM!