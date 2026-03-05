Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte gaan vanaf mei een wekelijkse latenightshow maken op NPO 1. Onder de noemer ‘Jan-Willem Ruimt Op’ is het ochtendduo van NPO Radio 2 elke vrijdag om 21:25 uur te zien.

Afgelopen week hebben de dj’s dagelijks geteaset dat ze iets bekend zouden maken, door hints te delen met de luisteraar. Vandaag werd bekend dat ze een tv-programma gaan maken. Daarnaast blijven ze gewoon iedere werkdag te horen op Radio 2 met hun ochtendshow. Jan-Willem en Jeroen maken inmiddels acht jaar lang ‘Jan-Willem Start Op!’, op 29 mei maken ze hun 2000e uitzending.

Over het tv-programma schrijft omroep BNNVARA: “Samen met hun huisband, gastartiesten en publiek blikken zij terug op de week. Met gesprekken, humor en liefde voor muziek krijgt het nieuws een laatste ronde. Wat verdient een toegift? Wat krijgt een verrassende draai? En wat kan definitief bij het grofvuil?” Een aantal items van de ochtendshow, zoals de Dobbelsteen en de Introrally, komen ook terug in het tv-programma.

Foto: Annemieke van der Togt