Jamie Reuter en Wijnand Speelman hebben gisteren met hun actie ‘Hollen naar de Bossche Bollen’ 190.152 euro opgehaald voor Serious Request. De NPO 3FM-dj’s liepen hiervoor 75 kilometer van Hilversum naar Den Bosch, waar dit jaar het Glazen Huis staat. Dit jaar staat de actie in het teken van Spieren voor Spieren.

Jamie zei na afloop: “Ik ben kapot, maar ongelooflijk blij met de enorme opbrengst en de support langs de route!” Vorig jaar rende Wijnand ook al voor 3FM Serious Request. Nieuw dit jaar was ook dat luisteraars in bepaalde etappes mee konden lopen. De hele dag was het live te volgen op alle kanalen van 3FM. Mart Meijer deed vanaf zijn fiets verslag van de actie en Barend en Sophie hebben de hele dag radio gemaakt.

Het idee voor de actie ‘Hollen naar naar de Bossche Bollen’ ontstond vorige week in het programma Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Vorig jaar rende Wijnand richting het Glazen Huis in Zwolle. Dit jaar werd Jamie uitgedaagd die geen hardloopervaring had.

In Nederland zijn 20.000 kinderen met een spierziekte. Daarom komt 3FM Serious Request dit jaar in actie voor Spieren voor Spieren. Zo wordt er geld opgehaald voor onderzoek naar behandelingen én om kinderen te laten bewegen. Van 18 tot en met 24 december 2025 maken de Barend van Deelen, Mart Meijer en Sophie Hijlkema 24 uur per dag radio vanuit het Glazen Huis.

Foto: Emma Pot