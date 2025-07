Jaap Brienen heeft vrijdag zijn laatste ochtendshow gemaakt op Sublime. Het programma stopt en wordt non-stop. “Het zou ook maar zo kunnen dat ik vandaag mijn allerlaatste ochtendshow ooit maakte”, schrijft Jaap op LinkedIn. Hij presenteerde 1154 keer de ochtendshow op Sublime en was daarvoor negen jaar lang te horen op NPO Radio 6.

De radiomaker noemt het “jammer” dat de ochtendshow stopt. “Als je radio maakt in de ochtend, word je onderdeel van het begin van iemands dag. Je zit bij je luisteraars aan de ontbijttafel, naast ze in de auto. Wat de waarde daarvan is, merkte ik de afgelopen weken in de vele honderden reacties die we kregen nadat ik vertelde dat de ochtendshow ging stoppen. Ze varieerden van teleurgesteld, verdrietig, tot ronduit boos, maar opvallend was hoe persoonlijk ze allemaal waren.”

Wat Jaap nu gaat doen? “Mijn vrouw grapt altijd: ‘iedereen wordt wakker met jou, behalve ik’. Dat ga ik dan nu maar eens veranderen. Weer eens naar een concert, een serietje kijken, Felix naar school brengen. Maar het was geweldig om de ochtendshow te mogen maken al die jaren.”

Programmering afgeschaald

Sublime heeft inmiddels bijna de gehele programmering geschrapt. Candy Dulfer stopt met haar programma op de vrijdagavond en het tijdslot van Angelique Houtveen, op werkdagen tussen 12:00 en 13:00 uur, is ook niet meer ingevuld.

De soul- en jazz-zender verloor bij de landelijke FM-veiling in 2023 haar FM-frequenties en heeft sindsdien de programmering steeds verder afgeslankt.

Foto: Sublime