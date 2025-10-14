Isabelle Brinkman is vanaf maandag 27 oktober iedere werkdag tussen 12:00 en 15:00 uur te horen op KINK. Na een jaar in het weekend maakt ze nu de volgende stap naar de dagprogrammering van KINK. Isabelle volgt Michiel Jurrjens op, die naar de Haagse redactie van BNR Nieuwsradio vertrekt, waar hij politiek verslaggever wordt.

“Het afgelopen jaar bij KINK voelde vanaf het begin vertrouwd,” zegt Isabelle. “De sfeer, de muziek, de luisteraars – alles klopte. Dat ik nu elke dag mag aansluiten bij de KINK-community voelt als thuiskomen.” Eerder werkte ze al bij KINK, van 2005 tot 2007.

Programmadirecteur Michiel Veenstra: “Isabelle heeft in korte tijd haar plek gevonden bij KINK. Haar energie, ervaring en eigen geluid maken haar de perfecte stem voor de middag. We zijn blij dat ze nu ook overdag een vast onderdeel van KINK wordt.”

Meer wijzigingen

Door de verhuizing van Isabelle naar haar nieuwe tijdsslot veranderen er nog wat plekken in de KINK-programmering. Jim Vorwald, die nu al te horen is op maandag- tot en met donderdagavond, neemt de vrijdagmiddag van 15:00 tot 18:00 uur over van Isabelle.

In het weekend schuift Lisa Konings door naar de uren tussen 15:00 en 18:00, gevolgd door Larissa Postma die vanaf november elke zaterdag- en zondagavond van 18:00 tot 21:00 uur te horen zal zijn. Haar huidige plek, de late zondagavond van 21:00 tot middernacht is per november voor Diane Kok.

Isabelle Brinkman

Eerder was Isabelle op de radio te horen op 3FM. Hierna verscheen ze even voor de camera bij SBS Shownieuws en maakte ze enkele programma’s voor Veronica. Op de radio presenteerde ze tussen 2005 en 2007 bij het toenmalige Kink FM, de voorloper van KINK. Ook heeft ze nog bij Radio West een programma gemaakt.