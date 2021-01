(Dit is een partnerbijdrage. De redactie van RadioFreak.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

2020 is een zwaar jaar geweest voor veel sectoren. Ook de radio kreeg het onverwacht zwaar. Hoewel de werkzaamheden wel door konden gaan, al dan niet vanuit huis, daalde het aantal radiocommercials. Waar kwam dit vandaan en wat betekent dit voor 2021? Een probleem is nog steeds dat veel evenementen niet door zullen gaan in 2021. Een lichtpuntje is dat online casino’s volgend jaar gelegaliseerd worden en bijvoorbeeld reclame zullen gaan maken voor hun no deposit bonus.

Korte reclameblokken door de coronacrisis

Door de coronacrisis zijn de reclameblokken in 2020 flink korter geworden. In het begin van het jaar werden deze verschillen al opgemerkt bij de Ster. Zij zagen hun inkomsten in maart en april bijna halveren ten opzichte van het jaar daarvoor. Die periode was in Nederland het begin van de coronacrisis, maar vandaag de dag worden we hier nog steeds mee geconfronteerd.

Evenementen kunnen tot op heden niet doorgaan en het is nog maar de vraag wanneer daar weer zicht op is. De werkelijke inkomsten en de begroting voor 2020 liggen dus nog steeds ver uit elkaar. Voor 2021 is er nog steeds veel onzekerheid.

Wat gaat er in 2021 gebeuren?

Voor 2021 is er niet één begroting gemaakt, maar zijn er verschillende kostenramingen. Er is immers nog steeds heel veel onduidelijk. Wanneer er in 2021 nog steeds geen evenementen kunnen worden georganiseerd, zal hiervoor uiteraard ook geen reclame worden gemaakt. Wel is het zo dat er meer online business bij zal komen. Deze tak groeit momenteel sterk, omdat we veel meer thuiszitten dan gewoonlijk.

Een voorbeeld hiervan zijn de online casino’s. De verwachting is dat deze in 2021 echt gaan groeien, omdat er in maart 2021 een nieuwe wetgeving van kracht wordt die online casino’s gaat legaliseren. De online casino reviews worden nu al volop bekeken, dus dit geeft aan dat er een behoorlijke interesse naar is.

Radiocommercials worden duurder

Het is al gewoon dat radiocommercials in bepaalde periodes van het jaar duurder worden. Denk hierbij aan de maand december, waarin immers veel reclame wordt gemaakt voor evenementen en voor kerstinkopen. Maar de verwachting is dat radiocommercials in 2021 over het algemeen duurder gaan worden. Dit heeft niet alleen te maken met concurrentie tussen partijen onderling, maar ook met de opkomst van de online wereld.

De coronacrisis overleven

De radio is een van de noodlijdende sectoren en de overheidssteun zal een keer ophouden. Daardoor moeten er meer inkomsten gegenereerd worden dan in het achterliggende jaar. Omdat de online business in opkomst is, zal er meer vraag komen naar reclame. Op die manier kan de radiosector deze coronacrisis overleven.

Commerciële zenders hebben ook al maatregelen genomen om beter opgewassen te zijn tegen de crisis. Zo hoeven medewerkers voorlopig geen loonsverhoging te verwachten, worden freelancers vrijwel niet meer ingezet en vallen er zelfs ontslagen. De kosten moeten teruggedrongen worden in onzekere tijden als deze. Hoewel de radioreclames in 2021 wel duurder zullen worden, is er overigens wel perspectief. Er wordt zeker verbetering verwacht op het gebied van corona en dit zal ook weer positieve effecten hebben op het zakenleven.

