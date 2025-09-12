Sandrina Hadderingh stopt tijdelijk als hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Haar zoon is verdachte in een zedenzaak in Zelhem. De impact daarvan is zo groot, dat ze voorlopig niet door kan in haar functie. Dat meldt de omroep in een persbericht.

In december vorig jaar werd bij de Gelderse omroep duidelijk dat Hadderingh privé betrokken is bij deze zaak. Er werd toen afgesproken dat ze zich er professioneel niet mee zou bezighouden, zo meldt de omroep.

“Na de regiezitting van 15 juli bleek de impact zo groot dat het in de praktijk te ingewikkeld bleek de gewenste en noodzakelijke scheiding tussen werk en privé vast te houden”, meldt directeur Marco Paans.

Hadderingh vindt dat journalistieke onafhankelijkheid boven alles gaat, zo staat in het persbericht. Ze stelt dat nooit het beeld mag ontstaan dat Omroep Gelderland niet onafhankelijk over deze zaak kan berichten.

Foto: Omroep Gelderland