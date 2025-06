(Dit is een partnerbijdrage. De redactie van RadioFreak.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Een podcast maken lijkt ingewikkeld, maar met alle handige podcast tools valt dat vandaag de dag enorm mee. Je hebt geen dure radiostudio nodig, en een radiostem? Ook niet nodig. Juist niet bij podcasts, waar ‘gewone’ mensen juist de helden zijn.

Wat je wél nodig hebt, is een goed idee, wat basisapparatuur en een duidelijk podcast format. Of je nu een hobbyproject begint of een serie maakt voor je bedrijf: met deze gids ontdek je stap voor stap hoe je jouw eigen podcast maakt én op populaire podcast platforms zoals Spotify krijgt.

Wat verdien je met podcast advertenties?

Een podcast maak je in eerste instantie niet voor het geld. In het begin draait het vooral om plezier, creativiteit en het opbouwen van een publiek. Want dat is het ding, pas als je eenmaal luisteraars hebt krijg je bedrijven die in je podcast willen adverteren.

Je investeert in het begin dus tijd en energie zonder directe opbrengst uit advertenties.

Maar als je eenmaal meer dan 10.000 luisteraars per episode hebt kan het snel gaan. Denk aan host-read advertenties, samenwerkingen met merken of premium afleveringen achter een betaalmuur.

Ook platforms als Patreon of Spotify bieden opties voor donaties of abonnementen. Maar echt succes vraagt geduld en doorzettingsvermogen. Het verdienmodel volgt pas als je podcast waardevol is voor een trouwe groep luisteraars.

Hoe kun je een podcast maken voor Spotify?

Eerst bedenk je het concept van je podcast: wat wordt je format. Dat wil zeggen, wie is je doelgroep en hoe gaat je podcast klinken en hoe vaak wil je publiceren? Maak een lijstje met onderwerpen of gasten en kies een format: solo, interview of gesprek.

Je hebt gelukkig niet veel nodig om een podcast op te kunnen nemen. Koop een degelijke microfoon, zoals de Rode NT-USB, die heeft een redelijk goede geluidskwaliteit voor een betaalbare prijs. Vergeet ook niet een goede koptelefoon om je geluid live te controleren. Eventueel kun je ook nog investeren in een popfilter, microfoonarm en geluidsdempende panelen om je opnamekwaliteit te verbeteren.

Vervolgens neem je je aflevering op. Dat kan dus gewoon thuis met een goede podcast microfoon en gratis audio software zoals Audacity of online tools zoals Riverside. Zorg voor een stille ruimte, spreek duidelijk en houd het tempo prettig. Daarna monteer je je aflevering: knip foutjes weg, voeg muziek toe en zorg voor een soepele opbouw.

Nu heb je jouw eigen podcast show, maar deze moet natuurlijk nog wel online. Je kunt je podcast uploaden bij een speciaal hostingplatform zoals Anchor, Podbean of Springcast. Daar vul je ook de titel, omschrijving en cover in. Het platform genereert een RSS-feed, waarmee je podcast automatisch op Spotify verschijnt. Simpel, toch?

Wil je meer controle of extra statistieken, dan kun je je RSS-feed ook zelf aanmelden bij Spotify via Spotify for Podcasters. Hier zie je hoeveel mensen luisteren, waar ze vandaan komen en welke afleveringen populair zijn. Ook belangrijke informatie voor adverteerders en je kunt zo je podcast blijven verbeteren.

Denk je dat je dit kan? Lees dan het overzichtelijke stappenplan voor het maken van je eigen podcast.

1. Kies een duidelijk onderwerp

Een podcast zonder focus verdwijnt heel snel in de massa. Kies daarpm een onderwerp dat je boeit én waar je veel over kunt vertellen. Denk aan true crime, sport, persoonlijke verhalen of zakelijke tips. Hoe specifieker het thema, hoe makkelijker je een trouwe luistergroep opbouwt.

Let ook goed op je doelgroep. Een podcast over gezond eten voor jonge moeders moet heel anders klinken anders dan eentje voor sporters. Bepaal dus vooraf: voor wie doe je dit?

Verzamel ook goede podcast ideeën voor meerdere afleveringen. Zo weet je zeker dat je niet na drie afleveringen vastloopt.

2. Bepaal je podcast format

Een goed podcast format maakt je show herkenbaar. Kies je voor interviews, solo-afleveringen of juist een combinatie? Elke podcastvorm heeft z’n charme. Bij een interview is de gast het middelpunt en solo-afleveringen draaien juist om jouw expertise of verhaal.

Denk ook aan lengte en frequentie. Wil je elke week een aflevering van 30 minuten? Of liever maandelijks een aflevering van een uur? Kies simpelweg een tempo dat je lang kunt volhouden.

3. Koop podcast apparatuur

Je hoeft geen hele podcast studio te bouwen, maar een paar dingen zijn wel essentieel. Een goede Rode NT-USB podcast microfoon maakt echt verschil in geluidskwaliteit. Gebruik ook een koptelefoon tijdens het opnemen, zo hoor je meteen of je geluid goed is.

Zorg daarbij dat je opneemt in een rustige ruimte zonder galm. Liever een slaapkamer met gordijnen dan een kale keuken. Waarom? Omdat stoffen geluiden dempen en gordijnen verbeteren je opnames zonder dure akoestische panelen.

4. Podcast maken met Audicity

Waarom Audicity zo populair is bij beginnende podcasters? Omdat het gratis audiosoftware is. Test altijd eerst even je microfoon en levels voordat je begint. Niets is zo vervelend als een hele aflevering opnemen zonder geluid.

Pro-tip: Praat natuurlijk en niet te snel. Vergeet niet: zeker voor een podcast hoef je niet perfect te klinken, maar juist ‘echt’. Een ontspannen toon maakt je podcast menselijk en prettiger om naar te luisteren.

Zorg ook dat je aflevering structuur heeft. Begin met een korte inleiding, werk je onderwerp uit in duidelijke blokken en eindig met een conclusie of oproep. Een spiekbriefje kan je helpen om de rode draad vast te houden.

5. Je podcast monteren

Na het opnemen is het tijd voor montage: knip de foutjes, stiltes of achtergrond geluiden weg. Voeg je intro en outro muziek toe, en zorg dat de overgangen soepel klinken. Audacity is hiervoor zoals gezegd helemaal perfect en 100% gratis.

Gebruik ook niet te veel effecten. Een klein beetje ruisonderdrukking of een compressor onder je stem kan helpen, maar houd het natuurlijk. Overbewerking maakt het vaak slechter, niet beter.

Luister daarnaast altijd je aflevering terug voordat je hem publiceert. Hoor je nog een storend kuchje of een lange stilte? Dan kun je het nog aanpassen. Ook leer je van je fouten zodat je je volgende show nog beter kunt maken. En een goede montage maakt je podcast professioneel en prettig om te luisteren.

6. Kies een podcast platform

Om je podcast op Spotify te krijgen, heb je een hostingplatform nodig. Bekende opties zijn Anchor, Buzzsprout, Springcast en Podbean. Deze platforms genereren automatisch een RSS-feed: een soort online ‘broodkruimelpad’ voor je afleveringen.

Met die RSS-feed verspreiden ze je podcast naar Spotify, Apple Podcasts en andere kanalen. Je hoeft dus maar op één plek te uploaden. De rest gebeurt vanzelf.

Let bij je keuze op opslagruimte, statistieken, designmogelijkheden en support. Sommige platforms zijn gratis, andere betaal je per maand. Anchor (van Spotify zelf) is een toegankelijke startoptie zonder kosten.

7. Je podcast op Spotify krijgen

Als je podcast eenmaal via een hostingplatform online staat, verschijnt hij meestal automatisch op Spotify. Maar je kunt het ook handmatig doen via Spotify for Podcasters. Hier kun je je RSS-feed invoeren en extra statistieken bekijken.

Zorg dat je podcasttitel, beschrijving en coverafbeelding professioneel ogen. Dit is je etalage, dus maak het aantrekkelijk. Een heldere titel en pakkende beschrijving helpen luisteraars besluiten om op PLAY te drukken.

Spotify biedt trouwens ook goede promotietools en data-inzichten. Kijk daarom goed welke afleveringen populair zijn, waar mensen afhaken en welke devices ze gebruiken. Deze informatie helpt je weer om je podcast te verbeteren.

8. Reclame maken voor je podcast

Een podcast zonder luisteraars is zonde van je tijd. Maar de marketingtools liggen binnen handbereik: gebruik bijvoorbeeld social media, je Linkedin netwerk en eventueel nieuwsbrieven om je afleveringen onder de aandacht te brengen. Vertel mensen vooral waarom jouw podcast de moeite waard is.

Interessante gasten helpen natuurlijk ook goed. Vraag je podcast gasten om je aflevering te delen op hun kanalen want dat levert vaak veel extra bereik op. Ook een korte video of audio teaser op Instagram of LinkedIn perfect.

Hoe verdien je geld met je podcast?

Verdienen aan een podcast kan, maar het vraagt zoals gezegd wel om wat geduld. Je kunt bijvoorbeeld advertenties laten inbouwen, werken met affiliate links of donaties via Patreon ontvangen. Sponsoring kan ook werken, zeker als je een trouwe niche-luistergroep hebt.

Sommige platforms bieden dynamische advertenties aan. Dan plaatst het systeem automatisch reclames op basis van je content en publiek. Dit levert vaak enkele euro’s per duizend luisteraars op.

Je kunt ook denken aan premium content. Bijvoorbeeld extra afleveringen of exclusieve content achter een betaalmuur. Dit is interessant voor trouwe fans die meer willen horen dan alleen je gratis afleveringen.

Adverteren in podcasts of op de radio?

Als je advertenties in je podcast overweegd, krijg je ongetwijfeld de vraag van adverteerders of podcast reclame goed werkt. Het voordeel van podcast advertenties is dat ze persoonlijker voelen dan radioreclame.

Zeker als de host zélf de advertentie voorleest, komt het natuurlijk over. Podcast reclame is vooral geschikt als je gericht wil adverteren op een specifieke doelgroep.

Radioreclame heeft weer het voordeel van bereik. In één klap spreek je duizenden mensen aan, bijvoorbeeld tijdens de spits. Dat maakt radioreclame juist weer ideaal voor naamsbekendheid of snelle acties, al is het wel duurder om te adverteren op de radio.

Kortom, podcast en radio reclame kunnen beiden interessant voor adverteerders en mediabureaus zijn, maar het ze dienen echt een verschillend doel.

Conclusie

Een podcast maken is leuk, leerzaam en eigenlijk goed bereikbaar voor iedereen met een leuk idee. Met de juiste voorbereiding, apparatuur en tools kun je in korte tijd een professionele podcast maken. Door deze te hosten via één van de bovenstaande platforms, komt je show automatisch op Spotify.

Foto: Unplash