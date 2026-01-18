In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s en nieuwslezers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Olivier Bakker stopte in september 2024 bij NPO 3FM. Hij verliet de radiowereld en ging aan de slag als woordvoerder bij GroenLinks/PvdA. Bij 3FM was Olivier jarenlang te horen, onder meer met de ‘Mega Top 30’. Ook was hij er de zenderstem.

De overstap van 3FM naar de politiek vonden velen opvallend. Vanwaar die switch?

Olivier: “Grappig genoeg voelde het voor mij juist als een hele logische stap. Ik heb eigenlijk altijd drie liefdes gehad: radio, muziek en politiek. Die eerste twee heb ik vanaf mijn vijftiende kunnen ontwikkelen. Van lokale radio tot uiteindelijk negen fantastische jaren bij 3FM, het radiomerk waar ik ooit van droomde om te mogen werken.

Maar die derde passie – politiek – begon de laatste jaren steeds harder te kloppen. In 2024 kwam er een heel natuurlijk kruispunt. Ik kon na mijn programma ‘VoorAan’ weer een nieuwe stap zetten bij 3FM: een nieuw programma in de late avond, maar wel hetzelfde kunstje. Of ik kon een totaal nieuw avontuur aangaan richting Den Haag. En toen dacht ik: als ik dit ooit wil doen, dan moet ik nu durven springen.”

Was je uitgekeken op het radiomaken bij 3FM?

“Radio is en blijft voor mij het allermooiste medium dat er is. Die directe, live connectie met een luisteraar blijft iets magisch. Bij 3FM heb ik ongelooflijk veel ruimte gekregen en daar ben ik heel dankbaar voor. Tegelijkertijd merkte ik dat de zender in zijn zoektocht soms net een andere richting bewoog dan waar mijn hart lag. In combinatie met het besef dat ik al sinds mijn achttiende hetzelfde vak deed en die politieke kriebel steeds sterker werd, viel alles uiteindelijk samen in één keuze.”

Wat doe je nu precies bij GroenLinks/PvdA?

“Ik werk voor de Tweede Kamerfractie als woordvoerder. Concreet ben ik de schakel tussen de Kamerleden en de media. Samen zorgen we ervoor de ideeën en plannen zo goed en zo zichtbaar mogelijk worden verteld, op de juiste plekken en aan de juiste mensen. Hoe kunnen we iedereen dit het best laten begrijpen? Daarnaast denk ik veel mee over de communicatiestrategie in bredere zin. Hoe vertellen we ons verhaal, hoe bereiken we ook mensen die politiek misschien niet vanzelf opzoeken. Die vertaalslag van inhoud naar gevoel en bereik lijkt eigenlijk verrassend veel op radiomaken.”

“Het radiomaken begint weer te kriebelen”

Mis je het radiomaken nog weleens?

“Nu er wat meer afstand op zit, merk ik dat het weer begint te kriebelen. Vooral dat pure maken. Dat delen van muziek. Ik luister bijvoorbeeld veel naar Jack Saunders op BBC Radio 1 en krijg daar zó veel energie van. Hoe hij nieuwe muziek met een groepsgevoel weet te brengen, dan herken ik meteen weer de mooiste kanten van radio.”

Is er een kans dat we je weer gaan horen op de radio?

“Voorlopig zit ik echt heel erg goed op mijn plek bij GroenLinks-PvdA. Er is enorm veel te leren, er is veel te doen, en politiek is allesbehalve saai. Tegelijkertijd sluit ik radio of audio absoluut niet uit voor de toekomst. Sterker nog, die combinatie van politieke ervaring en radiomaken lijkt me juist heel interessant. Voor nu zou ik het vooral heerlijk vinden om af en toe weer eens in te vallen op een zender waar muziek en muzikale passie centraal staan. Gewoon weer maken, weer draaien, weer delen. Zonder grote plannen, maar puur vanuit liefde voor het vak. Dus ja, die deur staat zeker open.”

Wie is op dit moment de beste jonge radiomaker?

“Het klinkt misschien bevooroordeeld, want hij is al sinds de middelbare school een goede vriend, maar ik zeg het zonder twijfel: Andres Odijk. Hij was jarenlang een soort ruwe diamant die nu steeds verder wordt geslepen. Wat ik op de radio van nu soms mis, heeft hij wel. Een randje. Hij is niet alleen praatje-plaatje, maar durft echt te schuren. Of dat nou persoonlijke verhalen zijn, een uitgesproken mening, of gewoon net te ver gaan. In combinatie met een oprechte liefde voor muziek maakt dat hem ijzersterk.”

Foto: PowNed