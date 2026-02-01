In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s en nieuwslezers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Miranda van Holland maakte bijna negen jaar lang het programma ‘Xnoizz’, dat op zondagavond te horen was op 3FM. Ook was ze twee jaar lang te horen in de nacht op NPO Radio 1 met ‘Dit is de Nacht’ en presenteerde ze tussen 2011 en 2013 een programma op vrijdagavond op NPO Radio 2.

In mei 2015 vertrok je bij 3FM. Waarom?

“Ik was inmiddels 38 en 3FM zou een jongerenzender moeten zijn. Er waren toen dj’s op zender die nog ouder waren, maar ik vond dit voor mijzelf niet langer geloofwaardig. Er moest ruimte komen voor een nieuwe generatie. Bovendien was ik steeds minder op mijn plek binnen mijn eigen omroep en was mijn programma op Radio 2, ‘Van Holland’, het jaar daarvoor gestopt. Het werd duidelijk dat mijn omroep niet op Radio 1 met mij verder wilde. Het voelde als een natuurlijk einde van mijn tijd bij de radio.”

Na je periode bij Radio 1, Radio 2 en 3FM ben je niet meer te horen geweest op de radio. Een bewuste keuze?

“Ja dat was het zeker. Ik was na mijn vertrek ook echt even helemaal klaar met omroeppolitiek. Ik was toe aan een heel nieuw avontuur aan de VU, waar ik met studenten VU Campusradio ben begonnen. Een plek waar studenten lekker in een studio kunnen aanklooien en podcasts kunnen maken.”

Wat doe je nu aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU)?

“Ik run het dialooghuis van de VU. De plek waar we soms behoorlijk pittige gesprekken voeren rond de grote politieke en maatschappelijke thema’s van deze tijd.”

“Daarnaast coördineer ik een groot sociaal project voor studenten waar zij op laagdrempelige wijze leuke dingen met elkaar kunnen doen. Denk aan gamen, spelletjes, schilderen, yoga: een plek om vrienden te maken. Belangrijk in het bijzonder voor internationale studenten die vaak erg eenzaam zijn. En ik geef leiding aan een klein team dat programma’s voor studenten organiseert rond zingeving en levensvragen. Ze organiseren we ook rouwgroepen voor studenten die iemand hebben verloren.”

“Misschien een podcast met dj’s die allemaal ooit op 3FM hebben gezeten?”

Is er een kans dat we je weer op de landelijke radio gaan horen?

“Tjonge, landelijke radio denk ik niet. Een mooie podcast maken lijkt me wel wat. Wie weet. Een podcast met dj’s die allemaal ooit op 3FM hebben gezeten? Vast een concept dat iemand al eerder heeft bedacht.”

Wie vind je op dit moment de beste jonge radiomaker?

“Poeh, dat is een moeilijke vraag. Laat ik eerlijk zijn: ik luister zelf nog maar weinig radio en meer naar podcasts. Ik ben liefhebber van de podcasts van van Audio Collectief Schik. Ze maken prachtige series zoals Bob, De Erfenis en pakken belangrijke maatschappelijke onderwerpen aan zoals in Geen Kleine Man. Mirke Kist van Schik zou ik dan ook een van de beste jonge podcastradiomakers van het moment willen noemen.”

Foto: Eigen foto