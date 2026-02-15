In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s en nieuwslezers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Jurjen Gofers ging eind jaren negentig op 18-jarige leeftijd aan de slag als radio-dj bij Radio 538. In 2006 stapte hij over naar Caz!, waar hij elke werkdag te horen was. Daarna presenteerde Jurjen jarenlang ‘The Beat Goes On’ op SLAM!FM. In 2011 begon de radiomaker bij Radio Veronica, waar hij in 2020 door bezuinigingen moest vertrekken. Jurjen is tevens oprichter en zanger van de feestact Snollebollekes.

In 2022 dook je nog even op bij Radio 538, maar nu is het al een tijdje stil rondom je radiowerk. Hoe komt dat?

“Het bleef aanhoudend druk met m’n werkzaamheden voor Snollebollekes. Daardoor kon ik naar mijn smaak te weinig energie steken in mijn radiowerk, dus ik heb toen besloten het voorlopig te stoppen.”

Je was door de jaren heen op veel verschillende radiostations te horen. Waar heb je het meest van genoten?

“Bij ieder radiostation was het een fantastische tijd. Bij Caz was het te gek om met een samengesteld team van publieke en commerciële radiomakers te bouwen aan een zender, bij Slam was het een beetje een groep jonge mensen met een ‘wij-tegen-de-rest’-gevoel en bij Radio Veronica heb ik met het hele team van ‘Rick In De Morgen’ een succesvolle ochtendshow kunnen maken, waar uiteindelijk ook Snollebollekes door ontstaan is.

Maar 538 is en blijft altijd mijn eerste liefde. Ik heb daar zoveel mogen leren onder de vleugels van alle bekende namen en samen met Wessel Van Diepen een aantal jaar fantastische Top 40 shows mogen maken. Dat was een bijzondere tijd.”

In 2020 moet je vanwege bezuinigingen vertrekken bij Radio Veronica, waar je bijna negen jaar te horen was. Hoe was dat?

“Ik had daar compleet vrede mee. Ook op dat moment was het al enorm druk rondom alle Gelredome-concerten van Snollebollekes, was ik nog met andere muziekprojecten bezig en kwam er nog een Snollebollekes-festival aan. Om die redenen werkte ik toen al parttime bij Radio Veronica. Vroeg of laat had ik misschien zelf wel moeten stoppen met radio, omdat het steeds lastiger te combineren werd.”

“Bij Slam was het een ‘wij-tegen-de-rest’-gevoel”

Wat doe je nu, anno 2026?

“Ik ben nog steeds volop bezig met Snollebollekes. In maart staan we weer een weekend lang in het Gelredome met ‘Snollebollekes Live In Concert’ en ik ben nog steeds bezig met nieuwe singles. Daarnaast maak ik nog weleens een liedje voor andere artiesten en af en toe maak ik nog weleens jingles, voor bijvoorbeeld Jeroen van Inkel. Die radioliefde roest niet.”

Is er een kans dat we je weer op de landelijke radio gaan horen?

“Ik sluit niks uit. Niet dat er nu iets in de pijplijn zit, maar zou zich iets aandienen wat me enthousiast maakt, dan zal ik het altijd overwegen.”

Wie vind je op dit moment de beste jonge radiomaker?

“Aangezien ik naast dj ook jarenlang producer was van allerlei programma’s, vind ik het leuk de producers een kleine shout out te geven. Het is tof om te zien hoe goed jonge producers zijn geworden die ik zag binnenkomen bij radiostations en die nu ochtend- en middagshows produceren. Zoals Marc Berg die Gordon & Froukje produceert, Robin Vonken en Lisanne Rijks die bij Gijs Staverman zitten, of Dylan Boet die van producer zelfs uitgroeide tot on-air personality.”

Foto: Radio Veronica