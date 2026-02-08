In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s en nieuwslezers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Joost Burger vertrok in maart 2023 na ruim tien jaar bij SLAM!. Op de jongerenzender presenteerde hij in de loop der jaren verschillende programma’s, waaronder vijf jaar lang de ochtendshow.

Je gaf bij je vertrek aan toe te zijn aan ‘wat nieuwe uitdaging’. Was je het radiomaken zat?

Joost: “‘Zat’ is een groot woord, maar ik merkte dat de drive een beetje verdween. Hoewel iedereen eigenlijk heel tevreden was over hoe het ging, gaf het mezelf steeds minder voldoening. Een radioprogramma voelde een beetje als elke dag een nieuwe kleurplaat maken. En hoe mooi die kleurplaat ook mocht worden, ik was er zelf aan toe om mezelf op een ander niveau uit te kunnen dagen.”

Waarom maakte je de keuze om te stoppen?

“Ik heb altijd geroepen dat ik niet m’n hele leven fulltime radiojock zou zijn. Natuurlijk had ik me eerst kunnen focussen op een overstap naar een ander station, maar ik denk dat ik daar al snel op eenzelfde punt zou belanden. Voor m’n gevoel was stoppen de beste keuze om mezelf verder te ontwikkelen en een sprong in het diepe te kunnen wagen. Die keuze maken was moeilijk, want wie geeft zo’n droombaan nou op? Maar ik ben er nog steeds heel blij mee dat ik het heb gedaan.”

Je hebt door de jaren heen verschillende programma’s gepresenteerd op SLAM!, waaronder de ochtendshow. Wat vond je het leukst om te doen?

“Van de ochtendshow heb ik toch wel het meest genoten, en het meest gelachen in de tijd dat ik die samen met Giorgio Hokstam maakte. Het vroege ritme ging me gelukkig redelijk soepel af en de band die je tijdens zo’n show met je luisteraar opbouwt is iets moois. Je wordt echt onderdeel van iemands ochtendroutine.”

“Het stomme is: dat merk je pas écht als je stopt. De reacties die ik kreeg toen ik na vijf jaar ochtendshow een ander tijdstip ging presenteren, waren echt te gek. Ik heb mezelf nooit als een personality-jock gezien, maar het is heel tof om te merken hoezeer mensen je stijl toch weten te waarderen.”

“Af en toe begint het wel weer een klein beetje te kriebelen”

Wat doe je nu, anno 2026?

“Na een korte break ben ik aan de slag gegaan als radiopromotor bij Spinnin’ Records. Super leuk en leerzaam, want zo kon ik ook de muziekindustrie van dichtbij leren kennen én ik zag m’n radiovrienden nog wekelijks. Sinds eind 2024 ben ik terug bij SLAM!, maar nu als eindredacteur. Ik ben nu achter de schermen bezig met de hoofdlijnen van de zender: van het bouwen aan zenderacties, sparren over programma-inhoud en denken over audiovormgeving, tot het begeleiden van nieuw talent.”

Is er een kans dat we je dan weer straks op SLAM! gaan horen?

“Er liepen bij collega’s weddenschappen over het eerste moment dat ik zelf een gat in de programmering zou dichten, maar dat heb ik nog af kunnen houden, haha. Maar: zeg nooit nooit. In eerste instantie heb ik het presenteren gek genoeg nauwelijks gemist, maar af en toe begint het natuurlijk wel weer een klein beetje te kriebelen.”

“Ik heb na m’n vertrek een aantal keer ingevallen bij JOE. Een compleet andere doelgroep, maar tof om in zo’n duidelijk format te kunnen presenteren. Als ik ergens anders aan de slag zou gaan, dan zou ik zo’n nieuwe, andere doelgroep wel interessant vinden om te ontdekken.”

Wie vind je op dit moment de beste jonge radiomaker?

“Wat mij betreft kunnen we wel weer wat nieuwe, jonge radiomakers gebruiken op de radio. Gelukkig hebben we bij SLAM! een aantal jonge makers in huis waar ik veel potentie zie. Ik vind Florian Hamelink is een veelzijdige, creatieve maker. En Jeske van Trigt heeft veel in zich om door te kunnen groeien tot een sprankelende on-air personality.”

Foto: Martin Hols