In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s en nieuwslezers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Joep Roelofsen was bijna elf jaar lang te horen op Qmusic. Hij stopte eind 2021 als dj bij de zender, om er fulltime aan de slag te gaan op de muziekredactie. Daar werkt hij nog steeds.

Waarom stopte je met programma’s maken op Qmusic?

“Na jaren zowat álle verschillende tijdslots te hebben gedaan, was ik toe aan stabiliteit. Mijn kinderen gingen sporten in het weekend en ik zag het niet zitten dat allemaal te moeten gaan missen, want ik deed op dat moment tien tot twaalf uur in het weekend. Mijn gezin stond altijd in het teken van de tijden die ik op de radio kreeg van de zenderbaas, dat mocht best een keer ophouden. De kans om een vertrekkende collega op de muziekredactie over te nemen was de druppel om de stap te gaan nemen.”

Was je uitgekeken op het radiomaken?

“Nee, absoluut niet. Sterker nog, 10:00 – 12:00 uur in het weekend is een fantastisch tijdstip. Je merkt dat het land dan in beweging is. Mensen gaan van of naar de sportclub, boodschappen doen, familie bezoeken. Het is een geweldig moment in het weekend. Maar soms wegen andere dingen zwaarder in het maken van een keuze.”

Je werkt nu op de muziekredactie van Qmusic. Wat doe je precies?

“Ik wilde absoluut niet weg bij Qmusic, daarvoor is het een veel te leuk bedrijf. Op de muziekredactie werken we dagelijks aan het geluid van de zender. We maken de playlists voor alle zenders die we hebben en overleggen dag in dag uit over muziek, mooier kan het niet toch?”.

“Nu kriebelt het weleens om weer radio te gaan maken”

Mis je het radiomaken nog soms?

“Eerlijk, in de eerste periode echt niet. De stabiliteit en nieuwe uitdaging die mijn nieuwe functie gaf beviel én bevalt me echt heel goed. Nu, na vier jaar, kriebelt het weleens, maar dat had ik ook niet anders verwacht. Radio is al zo lang zo belangrijk in mijn leven dat er altijd een waakvlammetje is.”

Is er een kans dat we je weer gaan horen op de radio?

“Tuurlijk is die kans er. Ik postte onlangs een foto vanuit de studio. Dat was bedoeld als gewoon een leuke foto die onze huisfotograaf voor me had gemaakt. Alleen kreeg ik daar overweldigend veel reacties op, omdat men dacht dat dat er op zou duiden dat ik weer radio zou gaan maken. De reacties waren vlijend, ik kan niet anders zeggen. Maar op dit moment is het niet aan de orde. Zeg nooit nooit. Bij DPG Media hebben we twee fantastische radiomerken in huis, dus wie weet.”

Wie is op dit moment de beste, jonge radiomaker?

“Ik ben erg gecharmeerd van Julia van Reyendam. Toen ze jaren geleden bij me stage liep, voelde je de oprechte passie voor radio. Ze is ontwapenend en totaal geen showpony, daar word ik gelukkig van. Daarbij zorgt die passie voor radio ervoor dat het niet een standaard presentatrice is, maar een echte radio jock. Ze ademt ook 538. Echt trots haar zo te zien shinen op de juiste plek.”

Foto: Ben Verveld | Qmusic