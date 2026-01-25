In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s en nieuwslezers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Jens Timmermans was twintig jaar lang als radio-dj te horen op Radio 538. Hij was er ook jarenlang manager van NuTalent, het toenmalige opleidingsprogramma voor jonge radio-dj’s. Eind 2017 was Jens voor het laatst te horen op Radio 538. In de jaren daarna werkte hij achter de schermen bij moederbedrijf Talpa Network, waar hij in 2023 vertrok.

Waarom ging je weg bij Talpa Network?

Jens: “Na 26 jaar was voor mijn gevoel de cirkel rond. Ik heb het geluk gehad alles te mogen doen wat ik ambieerde: van een dagelijks radioprogramma op 538 en eindverantwoordelijkheid voor de techniek van vier zenders, tot het opzetten van de talentenopleiding en uiteindelijk de rol van Business Director.”

“Het absolute slotstuk was voor mij de frequentieveiling van 2023. Toen ik in 1997 bij 538 begon, was het spannend of we onze vergunning zouden behouden. Dat ik 26 jaar later in het veilingteam kon bijdragen om ‘mijn club’ voor twaalf jaar te verzekeren van een FM-vergunning, voelde als het ultieme moment om met een knaller af te sluiten. De continuïteit was geborgd, een perfect moment om zelf de wijde wereld in te trekken.”

Tot eind 2017 was je jarenlang op Radio 538 te horen. Een bewuste keuze om ermee te stoppen destijds?

“Ja, dat was absoluut een bewuste keuze, ingegeven door zowel professionele groei als mijn privésituatie. Ik combineerde mijn zondagochtendshow destijds met de rol van Manager Broadcast Facilities & IT voor Talpa Radio. Ik vond het geweldig om niet alleen technisch te bouwen, maar vooral ook te bouwen aan zelfsturende teams.”

“Tegelijkertijd werd mijn dochter vier jaar en ging ze naar de basisschool. Ik wilde in de weekenden, wanneer zij vrij was, er ook echt voor mijn gezin zijn. Eind 2017 stond er met Bas Menting een goede opvolger klaar.”

Was je het radiomaken zat?

“Zeker niet zat, maar wel voldaan. Ik ben ongelofelijk trots op wat ik heb mogen meemaken: marktleider worden met 538, uitzenden vanaf de Olympische Spelen, 538 Koningsdag presenteren en jarenlang het mooiste tijdslot (10:00 – 12:00 uur) voor mijn rekening nemen. Ik heb er met trots een strik omheen gedaan. Mijn nieuwsgierigheid naar wat er buiten de studio nog meer te beleven valt, won het uiteindelijk van de drang om achter de microfoon te blijven zitten.”

“Radiomaken is een afgesloten hoofdstuk”

Je werkt nu bij Broadcast Partners. Wat doe je daar precies?

“Al een aantal jaar heb ik een eigen bedrijf ‘Werk Met Jens’. Ik help bedrijven met het optimaliseren van samenwerking binnen teams: waar zitten de knelpunten, hoe zijn de processen ingericht en hoe maken we dit bespreekbaar? Zo heb ik direct na mijn vertrek bij Talpa een jaar lang Mediahuis ondersteund bij de realisatie van de nieuwe studiofaciliteiten aan de Basisweg.”

Toen dat project was afgerond, kruiste Broadcast Partners mijn pad. Daar vervul ik nu de rol van Commercial Director. Ik ben verantwoordelijk voor de verkoop van onze diensten op FM en DAB+, en we kijken volop naar innovaties zoals 5G Broadcast. Het mooie is dat deze rol zo is ingericht dat er ruimte blijft voor mijn eigen ondernemerschap.”

Is er een kans dat we je weer op de radio gaan horen?

“Nee, dat hoofdstuk is voor nu afgesloten. Al moet ik bekennen: ik heb afgelopen jaar veel tijd doorgebracht op Curaçao en daar bij Paradise FM toch weer een paar uurtjes radio gemaakt. Het was heerlijk om te merken dat de automatismen er nog steeds inzitten en een fijne bevestiging dat ik het nog kan. Maar met mijn huidige werkzaamheden en ambities heb ik er simpelweg geen tijd voor. Maar goed, zeg nooit nooit. Radiomaken blijft magisch.”

Wie vind je op dit moment het grootste talent op de radio?

“Dat vind ik een lastige, omdat de lat in Nederland enorm hoog ligt. We hebben een uniek radiolandschap met sterke persoonlijkheden die je niet zomaar vervangt. In de landen om ons heen is dat soms vluchtiger. Om hier carrière te maken heb je een lange adem nodig.”

“Als ik dan toch namen moet noemen, denk ik aan Bas Meting en Dylan Boet. Grappig genoeg heb ik Bas tien jaar geleden al aangenomen voor de talentenopleiding van 538. Dat zij nu op deze plek zitten, bewijst dat je meters moet maken en geduld moet hebben om echt door te breken tussen de gevestigde orde.”

Foto: Eigen foto