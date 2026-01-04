In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s en nieuwslezers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Biem Buijs was elf jaar lang te horen als nieuwslezer op NPO 3FM, waarvan ook jarenlang in de middagshow van Coen Swijnenberg en Sander Lantinga. Eind 2021 vertrok Biem bij de zender, om een jaar later op te duiken bij Omroep Gelderland. Daar presenteerde hij een tijdlang een lunchprogramma.

Waarom stopte je met nieuwslezen bij de NOS?

Biem: “Mijn vriendin Chantal Quak werd gevraagd om vaste nieuwslezer bij ‘Somertijd’ te worden en dat ging, met twee kleine kinderen, niet samen met mijn eigen middagrooster in die tijd bij 3FM. Dat voelde als een logisch moment om het roer om te gooien.”

Was je uitgekeken op het nieuwslezen?

“Toch wel, ja. Al deed ik er ook veel naast: ‘Het Radio 1 Journaal’ op zaterdagochtend, trainingen geven, ook nog een paar jaartjes tv. Nieuwslezen op 3FM en FunX was natuurlijk ook meer dan alleen nieuwslezen: aanschuiven bij de dj’s, zelf je eigen nieuws schrijven, bedenken waar de verslaggever heen kon. Dat was nooit saai. Maar ik merkte wel dat ik er steeds meer moeite mee had om dag in dag uit te vertellen wat er verkeerd gaat in de wereld. Je bent toch een groot deel van de dag met ellende bezig.”

Na je vertrek heb je een eigen programma gemaakt op Radio Gelderland. Hoe was dat?

“Superleuk. Een eigen show, zelf schuiven, zelf de inhoud bepalen, wat wil je nog meer? Bovendien heb ik een zwak voor Radio Gelderland. Het is een zender die z’n luisteraars heel serieus neemt. Met een goede muziekmix, presentatoren met personality en een redactie met een neus voor boeiende verhalen. Ik kwam er wel weer achter dat ik meer een presentator dan een dj ben. Sommige mensen vinden het heerlijk om platen af en aan te kondigen. Maar bij mij was het na de derde keer Bee Gees wel weer genoeg.”

Je bent nu woordvoerder bij de provincie Overijssel. Wat doe je precies?

“Heel veel verschillende dingen. Ik werk voor twee gedeputeerden, die zich met allerlei onderwerpen bezighouden: economie, woningbouw, defensie. Ik begeleid ze bij interviews, beantwoord vragen van de media, schrijf mee aan brieven, speeches en artikelen. Het is leuk om eens aan de kant te kijken waar gewerkt wordt aan het oplossen van problemen, in plaats van luisteraars vertellen welke problemen er allemaal zijn.”

Mis je het nieuwslezen nog weleens?

“Ik mis vooral de collega’s. Het met z’n allen keihard werken aan een zo’n goed mogelijk bulletin. Met allerlei deadlines op de meest onchristelijke werktijden. Soms ook op locatie, Lowlands of Serious Request. Je maakt een hoop mee met z’n allen. Ik was wel echt trots op ons NOS op 3-radioclubje.”

Hoe kijk je nu naar 3FM, waar je jarenlang het nieuws las?

“3FM heeft het al heel lang moeilijk om zich te onderscheiden van twee andere publieke zenders die óók al de hele dag populaire muziek draaien: Radio 2 en Radio 5.”

“Met ook nog eens een hele lastige doelgroep qua radio: jongeren. Dat is bijna een onmogelijke opdracht. Wat dat betreft gun ik 3FM een nieuw en duidelijk profiel. Dat kan een zender zijn zonder radioregels. Voor een nieuwe generatie, waarbij buiten de lijntjes kleuren van harte wordt aangemoedigd.”

“Wat ík vooral mis in dit radiolandschap, is een zender voor muziekliefhebbers. Waar je écht wat anders hoort dan op de andere zenders. Waar je wordt verrast en nieuwe muziek ontdekt of oude muziek herontdekt. Er is zoveel prachtige muziek die je nu niet op de radio hoort. BBC Radio 6 zou een voorbeeld kunnen zijn voor een ‘nieuw’ 3FM.”

Wie is op dit moment de beste jonge nieuwslezer op de radio?

“Heel eerlijk gezegd: sinds ik met de fiets naar m’n werk ga, luister ik te weinig radio om hier wat zinnigs over te zeggen. Volgens mij zijn de beste nieuwslezers die met een beetje persoonlijkheid, en die daar ook de ruimte voor krijgen. Want keurig-netjes-voorlezen, dat kan AI inmiddels ook wel prima.”

Foto: Provincie Overijssel