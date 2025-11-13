Herbert Visser stopt als statutair directeur bij Mediahuis Radio. Dit laat het moederbedrijf van Radio Veronica en 100% NL weten. Herbert blijft in een adviserende rol betrokken bij het bedrijf.

Sinds begin jaren ‘80 is hij actief binnen de radiowereld en heeft onder andere functies bekleed als dj, nieuwslezer en was de oprichter en directeur van 100% NL. Visser was een van de drijvende krachten achter RadioCorp (100% NL en SLAM!), tot aan de overname door Mediahuis Radio ruim twee jaar geleden. Sindsdien is hij statutair directeur van het radiobedrijf. Deze functie legt hij eind van dit jaar neer.

Tom Klerkx, CEO Mediahuis Radio: “Weinig mensen hebben zo’n gevestigde naam in de radiowereld als Herbert. Ik kon me als Vlaming dan ook geen betere gids in het Nederlandse radiolandschap wensen. We hebben genoten van zijn bak aan kennis, expertise en uitgebreide verhalen en ik ben dan ook blij dat ik hem nog altijd eens kan bellen.”

Foto: Mediahuis Radio