Henry Schut, vooral bekend als presentator van NOS Sport, had als jongensdroom om radio-dj te worden. “Radio vind ik leuker, omdat het ook makkelijker is om daar een bepaalde sfeer te creëeren. Je maakt het met minder mensen. Het is niet zo driedimensionaal als televisie”, zegt Henry in de podcast ’30 Minuten Rauw’.

Toch was er in de jaren negentig niet echt een opleiding om radio-dj te worden. “De School voor de Journalistiek lag er het dichtst tegenaan en ik vond alles op school wel leuk. Ik zat daar buiten schooltijd van alles te monteren en te pielen”, vertelt Henry.

De presentator vindt het jammer dat bij Radio 1, waar hij vooral te horen is, weinig muziek aan bod komt. Daarom valt hij af en toe in bij NPO Radio 5. “Dat is meer mijn ding”, zegt Henry erover. “Zodra de microfoon open staat, heb je het zó in de hand en kun je precies neerzetten wat je bedoelt. Bij tv moet je opletten hoe je kijkt, wanneer de regisseur schakelt: dat is anders.”

Foto: NOS | Stefan Heijdendael