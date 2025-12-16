NPO Radio 5-dj Hans Schiffers ontvangt dit jaar de Marconi Oeuvre Award. De presentator werd vanmorgen live verrast in zijn eigen programma ‘Arbeidsvitaminen’ door Felix Meurders. Met deze ‘prestigieuze oeuvreprijs’ eert de jury een maker die al meer dan veertig jaar onafgebroken behoort tot de meest vertrouwde stemmen van Nederland.

De jury van de prijs is lovend over Hans: “Hij bewijst al veertig jaar dat je op het hoogste niveau radio kunt maken door de luisteraar serieus te nemen en de muziek op een voetstuk te plaatsen. Zijn carrière is zowel ongelofelijk steady als vooruitstrevend.”

Hans’ kracht zit volgens de jury “in zijn bescheidenheid, zijn muzikale encyclopedie en zijn vermogen om radio te maken die altijd menselijk, warm en zorgvuldig blijft zonder bombast of ego”. “Dat maakt hem tot een presentator van een bijna zeldzaam kaliber: iemand die niet in de spotlights hoeft te staan om toch hét gezicht (en vooral: de stem) van de Nederlandse radio te worden.”

Hans is elke werkdag van 9:00 tot 12:00 uur te horen op NPO Radio 5 met ‘Arbeidsvitaminen’. Eerder was hij te horen op Radio 2, waar hij jarenlang een van de vaste gezichten was van de Top 2000.

Foto: AVROTROS