Hannelore Zwitserlood heeft vandaag voor het laatst het nieuws gelezen op Radio 538. Het is niet meer te combineren met het nieuwslezen in de ochtendshow van Radio 10. “De afgelopen maand heb ik dubbele diensten gedraaid”, schrijft Hannelore op Facebook.

Het combineren was niet te doen met haar andere werk. “Maar het is wel zwaar in combinatie met mijn andere werk als voiceover, de verschillende podcasts die ik maak en het boek dat ik aan het schrijven ben. Bovendien is het natuurlijk ook best gek dat je als nieuwslezer op verschillende zenders op vaste basis te horen bent, dus ik laat mijn oude liefde gaan.”

Bij Radio 10 is Hannelore te horen in de ochtendshow van Gordon en Froukje de Both.

Foto: Radio 538