RTV Noord heeft moeite om uitzendingen te maken na een hack. Vanochtend merkten medewerkers van het ochtendprogramma op de radio dat er een probleem was, vertelt eindredacteur nieuws Cunera van Selm op de eigen website: “De collega’s konden plots niet meer in onze systemen. Ze hebben de plaatjes ouderwets ingeschakeld met de hand, ook nog met dank aan lp’s op de pickup en zo konden we radio maken.

Uiteindelijk konden er uitzendingen gemaakt worden, ‘met wat ongemakken voor de makers’. Ook op tv kan uitgezonden worden via een omweg. Daarmee is de omroep als rampenzender te gebruiken.

Voor de website en app zijn de gevolgen ook groot. De normale berichtgeving ligt stil en alleen in het geval van ernstig of groot nieuws kan er via een omweg gepubliceerd worden.

Bericht

De hackers hebben in de systemen van RTV Noord een bericht achtergelaten, maar over de inhoud daarvan doet de omroep geen mededelingen. De technische ploeg van RTV Noord wordt inmiddels bijgestaan door experts. Het is onduidelijk hoe lang het nog gaat duren voordat de omroep weer op volle kracht draait.

Van Selm zegt dat de politie nog niet ingeschakeld is en dat de focus eerst ligt op het werkzaam krijgen van de omroep: “We proberen eerst weer gewoon te draaien, daarna kijken we hoe dit kon gebeuren en wie hier achter zitten.”