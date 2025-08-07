Gülsah Ercetin wordt de nieuwe NOS-correspondent voor Turkije. Ze volgt Mitra Nazar op, die in september begint als verslaggever voor het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Gülsah begint op 1 januari in haar nieuwe standplaats Istanbul en is in die hoedanigheid straks regelmatig te horen op NPO Radio 1 en andere radiozenders van de NPO.

De 44-jarige Gülsah werkt nu zestien jaar bij de Buitenlandredactie van de NOS, waar ze zich specialiseerde in Turkije. “Toen ik bij de NOS binnenkwam, wilde ik correspondent worden”, zegt Gülsah in reactie op haar benoeming. “Hoe bijzonder is het dan dat ik straks aankom in een land waar mijn ouders ooit uit vertrokken met een koffer vol verhalen. Nu ga ik terug in een andere tijd om als correspondent nieuwe koffers met belangrijke nieuwsverhalen te vullen.”

Hoofdredacteur Nieuws Giselle van Cann: “Gülsah is – met haar jarenlange journalistieke ervaring en kennis van de Turkse taal en cultuur – geknipt voor deze positie. Zij heeft een goed oog voor menselijke verhalen, ziet grotere verbanden en weet de vertaalslag te maken naar het Nederlandse publiek.”

Foto: NOS/Stefan Heijdendael