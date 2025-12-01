De gemeente Groningen wil 3FM in 2027 naar Groningen halen voor Serious Request. “Het zou geweldig zijn als het evenement terugkeert naar Groningen”, zegt een bron van de gemeente tegen de website Sikkom. In 2009 stond het Glazen Huis ook in Groningen op de Grote Markt. Al zal dat nu niet gebeuren. Op de Grote Markt staat in december ‘WinterStad’. “We zouden uitwijken naar de Vismarkt.”

Want de gemeente was al in onderhandeling met 3FM over Serious Request in 2026, maar op de Vismarkt wordt de bestrating aangepakt omdat die te glad is. En dus is 2027 nu in beeld.

De hoop is dat de werkzaamheden aan de Vismarkt in 2027 klaar zijn. Dan kan er gevolg worden gegeven aan de editie van 2009. Toen werd er ruim 7,1 miljoen euro opgehaald voor de bestrijding van malaria. De dj’s Annemieke Schollaardt, Giel Beelen en Gerard Ekdom zaten toen in het Glazen Huis. Het zou de stad Groningen 7,3 miljoen euro opgeleverd hebben.

Dit jaar

De komende editie staat 3FM Serious Request op de Markt in Den Bosch. Barend van Deelen en Sophie Hijlkema zullen voor het vierde jaar op rij hun intrek nemen in het Glazen Huis; Mart Meijer is voor het eerst onderdeel van het dj-team.

Foto: NPO 3FM