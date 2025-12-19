De Grandmix van Ben Liebrand wordt dit jaar op Grand Prix Radio uitgezonden. Op 31 december is de Grandmix te horen, de datum dat de mix traditiegetrouw werd uitgezonden. Daarnaast maakt hij vanaf januari ook wekelijks een mini-mix op de zender, in het programma van Rick van Velthuysen op vrijdag.

In 1983 werd bij de publieke omroep Veronica het jaar voor het eerst afgesloten met Ben Liebrands Grandmix, nadat eerder dat jaar In The Mix startte als eerste non-stop radioprogramma. Afgelopen jaar ontving de dj ook de Zilveren Reissmicrofoon voor een Grandmix. Toen zei de jury ook dat hij “generaties aan Nederlandse dj’s, van Armin van Buurentot DJ Sandstorm en Tiësto” wist te inspireren.