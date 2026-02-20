Grand Prix – Sportradio, de zender die voorheen door het leven ging als Grand Prix Radio, zendt de komende drie seizoenen de Formule 1 uit op de radio. Dit zijn de zender en Viaplay, de eigenaar van de uitzendrechten in Nederland, overeen gekomen.

Het afgelopen jaar had de zender ook al een overeenkomst met Viaplay en die loopt nu door tot 2028. Olav Mol blijft hierdoor voor de liefhebbers van zijn commentaar te horen bij de Formule 1.

Gerard Timmer, Head of Strategy and Content van de zender: “Formule 1 zit in ons DNA, ook nu wij ons verder ontwikkelen tot een volwaardige Sportradio. Deze overeenkomst geeft ons de ruimte om verder te investeren in kwaliteit, innovatie en bereik. De fan staat centraal, en met deze samenwerking maken we die belofte waar.”

Foto: Grand Prix Radio