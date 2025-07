Gordon gaat weer radio maken. Dat zei hij gisteren in De Oranjezomer op SBS6. “Ik ga radio doen, maar ik ga er niks over zeggen. Dat komt straks, dat gaan we over een tijdje bekendmaken”, zei hij in het tv-programma. In mei vertelde Gordon nog dat hij met drie verschillende radiozenders in gesprek was.

Volgens columnist en oud-radiomaker Patrick Kicken gaat Gordon vanaf september de ochtendshow op Radio 10 presenteren. Of dat klopt, laat de bekende presentator nu dus nog in het midden.

De 57-jarige presentator en zanger maakte eerder al een eigen radioprogramma. Zo presenteerde hij tussen 2003 en 2005 de ochtendshow op Noordzee FM, de voorloper van Qmusic. Twee jaar later was hij een tijdlang in het weekend op Radio 538 te horen.

Foto: Talpa