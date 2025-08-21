Gordon en Froukje de Both beginnen maandag 1 september aan hun nieuwe ochtendshow op Radio 10. “We staan elke ochtend direct aan. Verwacht dus geen kabbelende ochtend, maar drie uur lang scherpe, vrolijke en soms pittige radio”, zeggen de twee over hun nieuwe show. Dat doen ze in een speciale reclamecampagne die Radio 10 heeft opgezet.

Met de komst van de twee bekende namen wil de radiozender “nadrukkelijk kiezen voor een mix van actualiteit, showbizznieuws en uitgesproken meningen, afgewisseld met veel humor en energie. Radio met personality, lef en onverwachte wendingen”, aldus Radio 10.

Deze tv-campagne heeft Radio 10 opgezet:

Foto: Remko Modderkolk