Het ging al een tijdje rond, maar Radio 10 heeft nu bevestigd: Gordon en Froukje de Both gaan vanaf maandag 1 september de ochtendshow van Radio 10 presenteren. Ze zijn iedere werkdag tussen 06:00 en 09:00 uur te horen. Lex Gaarthuis verhuist daardoor van de ochtend naar de vroege avond. Vanaf 1 september is hij van maandag tot en met donderdag van 19:00u tot 21:00 uur te horen op Radio 10.

Edwin Ouwehand, die nu nog op de plek te horen is waar Lex Gaarthuis straks een programma gaat maken, verhuist naar de late avond op Radio 10. Hij is vanaf september tussen 21:00 uur en middernacht te horen. René Verkerk verlaat Radio 10, om bij Noordzee FM aan de slag te gaan.

De nieuwe programmering van Radio 10:

06:00 – 09:00 uur: Gordon en Froukje

09:00 – 12:00 uur: Martijn Kolkman

12:00 – 14:00 uur: Jeroen Nieuwenhuize

14:00 – 16:00 uur: Edwin Diergaarde

16:00 – 19:00 uur: Gijs Staverman

19:00 – 21:00 uur: Lex Gaarthuis

21:00 – 00:00 uur: Edwin Ouwehand

Gordon: “De geruchten deden natuurlijk al een tijdje de ronde, maar het is eindelijk officieel: vanaf 1 september zitten Froukje en ik samen in de ochtend bij Radio 10. Ik heb er zó veel zin in. Radio maken is voor mij altijd bijzonder geweest, en om dat nu dagelijks te mogen doen is als terugkeren naar het oude nest. Nu alleen nóg leuker met Froukje naast me. Voor de luisteraars van Radio 10 is rustig wakker worden er niet meer bij: wij gaan zorgen voor energie, humor en vooral: een goed begin van de dag.”

Froukje de Both: “Toen dit op mijn pad kwam, hoefde ik niet lang na te denken. De ochtend is het leukste moment om mensen te raken, te laten lachen en even mee te nemen in een fijne sfeer. Gordon en ik kennen elkaar al jaren en ik kijk er enorm naar uit om met hem én de luisteraars iedere ochtend te beginnen.”

Noordzee FM

Voor beide presentatoren is radiomaken niks nieuws. Gordon had al ooit een ochtendshow op Noordzee FM en viel regelmatig in voor Edwin Evers op Radio 538. Daarnaast had hij kort een weekendprogramma op Radio 538. Froukje was eerder ook te horen op Radio 538.

Dave Minneboo, Creatief Directeur Radio, Talpa Network: “Met Gordon en Froukje hebben we twee sterke persoonlijkheden met veel media-ervaring en een grote liefde voor radio binnengehaald. Radio 10 staat voor gezelligheid en herkenbaarheid. Met de grootste hits aller tijden en dit gezellige duo belooft dat veel goeds in de nieuwe ochtend op Radio 10!”

Foto: Remko Modderkolk