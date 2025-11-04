Gordon is niet te spreken over berichten dat Talpa heeft ‘ingegrepen’ bij de ochtendshow door Jan Paul Grootengaast aan het team toe te voegen. “Wat een zure mensen heb je toch doodvermoeiend!”, reageert hij op sociale media.

“Het klopt niet dat er is ‘ingegrepen’ door Talpa”, begint hij z’n bericht. “We zijn met een geweldig team nu 2 maanden onderweg en samen bouwen we aan een mooie ochtendshow. We proberen hierin een vorm te vinden waarin zowel Froukje als ik het beste tot ons recht komen. Het klopt dat Jan Paul Grootentraast aan het team is toegevoegd omdat we allemaal het gevoel hebben dat dit de boel versterkt. JP is niet de presentator maar de DJ van dienst en we maken en presenteren dit programma met z’n drieën met als mooie aanvulling.

Tegenvallende cijfers

De ochtendshow van Radio 10 kampt met tegenvallende luistercijfers. Het marktaandeel daalde sinds de komst van Gordon en Froukje de Both in de ochtend hard, naar een marktaandeel onder de 5 procent. In augustus, toen de twee nog niet te horen waren in de ochtend, bedroeg dat marktaandeel nog ruim 7 procent.

Toch is er volgens Gordon niks aan de hand. “We krijgen van Talpa alle tijd en ruimte om er iets moois van te maken en houden onze mooie positieve vibe vast!! Dus jammer voor al die haters hahahhahahha luisteren jullie morgen ook??”

Foto: Remko Modderkolk