Gordon en Froukje de Both maken in december geen ochtendshow op Radio 10. Dan zendt het radiostation de Top 4000 uit. “Dat is een lijst die gaat ononderbroken door”, zegt Gordon in de podcast ‘Dit Was De Radio’. “De hele maand december zijn wij vrij. Dat vinden wij helemaal niet erg, hahaha.”

De Top 4000 trekt traditioneel veel luisteraars naar Radio 10. Daarom wil de zender deze lijst straks gepresenteerd hebben. “5 januari zijn we weer terug”, aldus Gordon.

Workshop

Er is veel te doen rondom het ochtendprogramma. Begin deze maand werd Jan-Paul Grootentraast medepresentator van het programma, zodat het allemaal wat strakker gaat klinken. Daarnaast krijgen Gordon en Froukje nu begeleiding. “Wij hebben elke donderdag een radioworkshop met Niels Hoogland. En dan bespreken we goeie en slechte dingen van de show en daar leren we echt van”, zegt Gordon.

“Elke keer na die workshop denken we: we hebben weer wat geleerd!”, zegt Froukje. “De meest gestelde vraag in de workshop is: ‘wat heeft de luisteraar eraan?'”

Foto: Remko Modderkolk