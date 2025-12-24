Als vanavond de deur van het Glazen Huis in Den Bosch opengaat, is er waarschijnlijk een recordopbrengst opgehaald. Het hernieuwde succes van 3FM Serious Request is volgens kenners te danken aan meerdere factoren: het Glazen Huis is nu meer een festival, met elke avond live-optredens, en er wordt geld ingezameld voor een doel dichtbij huis.

De 23ste editie van Serious Request wordt hoogstwaarschijnlijk de succesvolste ooit. In 2012, in Enschede, was de totale opbrengst bijna 14 miljoen euro, maar gisteravond stond de teller al op ruim 12,2 miljoen euro.

Dat 3FM sinds een paar jaar samenwerkt met goede doelen dichterbij huis, helpt daarbij. “78 procent van de mensen gaf afgelopen jaar aan goede doelen. Maar we doen dat het liefst dicht bij huis. We willen concreet weten waar we ons geld aan geven, het liefst aan een oplosbaar probleem”, zegt Frank Aalderinks hoofd filantropie advies bij ABN AMRO, tegen RTL Nieuws.

Festivalopzet

Vijf jaar geleden stopte 3FM de samenwerking met het Rode Kruis. Tot die tijd werd er ieder jaar geld ingezameld voor problemen of conflicten elders in de wereld. En dat is toch wat abstracter, zegt Aalderinks: “Een doel als Spieren voor Spieren waarbij 20.000 kinderen geholpen kunnen worden, dat is een heel concreet, pakkend verhaal. En ze hebben met Lous van Gaal natuurlijk een heerlijke ambassadeur.”

Dat het Glazen Huis zoveel publiek trekt, is vooral te danken aan de festivalopzet. Vroeger was het vooral kijken naar dj’s die een groot radio-evenement presenteerden, maar nu zijn er elke avond liveoptredens en maakt 3FM gebruik van influencers. Vorig jaar was die vernieuwde opzet zo succesvol, dat het plein van het Glazen Huis in Zwolle meermaals afgesloten moest worden vanwege enorme drukte.

Luistercijfers

Wat geen records gaat breken, zijn de luistercijfers van 3FM. Vorig jaar won de zender tijdens de Glazen Huis-week weliswaar marktaandeel, maar die leverde die ook snel weer in. Ter vergelijking: in recordjaar 2012 haalde 3FM een marktaandeel van 12,1 procent tijdens de Glazen Huis-week. Vorig jaar was dat 4,5 procent.

Foto: NPO 3FM