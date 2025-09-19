Gijs Staverman is straks weer te zien op televisie. Hij gaat de aankomende editie van de ‘Top 4000 Muziekquiz’ op SBS6 presenteren. Het programma is vanaf 29 november een aantal keer te zien op de televisie. Eerder presenteerde Gerard Ekdom het tv-programma jaren en vorig jaar deed Johnny de Mol dat.

‘De Top 4000 Muziekquiz’ wordt sinds 2020 jaarlijks uitgezonden en is gebaseerd op de Top 4000 van Radio 10, die in december op de zender te horen is. In iedere aflevering nemen twee duo’s van BN’ers het tegen elkaar op in verschillende muziekspellen.

Het presenteren van het tv-programma betekent de comeback van Gijs op de buis. In het verleden presenteerde hij diverse programma’s op tv, waaronder Boobytrap en Starmaker op Yorin en Planet Race op RTL4.

Foto: swirlstudio / Radio 10