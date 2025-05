Gijs Alkemade stopt met ‘The Boom Room’, het house- en technoprogramma dat iedere zaterdagavond te horen is op SLAM!. Gijs presenteert het programma sinds juni 2014. Daarmee is het een van de langstlopende radioshows op de jongerenzender. Zaterdag 7 juni, precies elf jaar na de start, is Gijs voor de laatste keer te horen.

De jock benadrukte gisteravond dat ‘The Boom Room’ niet gaat stoppen, maar wel dat hij vertrekt als presentator van het programma dat elke zaterdag van 20:00 uur tot 00:00 uur te horen is. Waarom Gijs stopt, en of hij de zender verlaat, is niet bekend.

Gijs is sinds maart ook te horen op Radio Veronica, dat net als SLAM eigendom is van Mediahuis. Bij Veronica presenteert de jock een programma in de late avonduren.

Foto: SLAM!