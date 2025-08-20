Gijs Alkemade had graag een programma willen maken op NPO Radio 5. “Muziek is de belangrijkste reden om radio te maken en ik vind die playlist in de nacht echt super chill”, zo zegt hij in de podcast Dit Was De Radio. Dus solliciteerde hij zo’n twee jaar geleden. “Dus toen heb ik een demo gemaakt, wat veel werk was. Ik maakte een programma van twee uur zoals het uitgezonden kan worden op Radio 5 in de nacht.”

Eerst stuurde hij zenderbaas Peter de Vries een bericht die hem belde. “Normaal regel ik dit zelf niet, maar als iemand van SLAM! bij Radio 5 wil, ben ik wel benieuwd”, reageerde die verbaasd. Hij gaf mailadressen van alle omroepen. Dus Gijs ging demo’s sturen. “Ik ben nog nooit zo vriendelijk afgewezen”, zegt hij daarover. “Een beetje beleefdheid en beschaving is ook wel leuk. Iedereen had ‘m helemaal geluisterd.”

“De reactie was ‘je kan echt wel radiomaken, maar er is een wachtrij’. Want als je radio hebt gemaakt bij 3FM of Radio 2 kun je door naar Radio 5. Daarnaast ging de hele nachtprogrammering eruit. BNNVARA had wel programmavoorstel ingediend, maar toen ging de hele nachtprogrammering weg.”

Radio Veronica

Twee jaar later, afgelopen mei, stopte Gijs na elf jaar bij SLAM!. Hij maakte daar ‘The Boom Room’. Nu zit hij dagelijks in de avond op Radio Veronica.

Foto: SLAM!