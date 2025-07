Giel Beelen wil snel weer zelf radiomaken. Hij stond vandaag weer achter de mengtafel bij evenementenzender Kermis FM. “Mijn handen jeuken echt weer”, zei hij na die uitzending. “Ik heb het te lang niet gedaan. Kinderen gekregen, radiostationnetje spelen… Dat is allemaal top. Maar er gaat niks boven gewoon een beetje muziek draaien en een beetje kutten.”

De creatief directeur van Yoursafe Radio was vaker in Tilburg, maar de laatste keer was toch alweer even geleden. In 2019 was hij voor het laatst bij Kermis FM te horen. Op de vraag of hij er volgend jaar weer is zegt hij: “Nou, ik hoop eerder dat ik weer radio ga maken. Dat is vooral de trigger die losgegaan is.” Met een knipoog: “En dan hoop ik dat ik volgend jaar zó druk ben dat ik niet kan langskomen.”

Tijdens zijn bezoek aan de Tilburgse Kermis zat hij ook in de Breakdance. Die ervaring beviel hem iets minder. “Alle stoere dingen die ik ooit heb gezegd mag je vergeten. Dit was een van de engste dingen die ik ooit heb gedaan.”

Foto: Kermis FM