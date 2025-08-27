Giel Beelen gaat vanaf maandag weer een radioprogramma maken. Op Yoursafe Radio maakt hij van maandag tot en met donderdag een lunchprogramma tussen 12:00 en 14:00 uur. Eerder gaf hij aan het radio maken te missen.

“Het voelt ontzettend goed om weer écht radio te gaan maken”, zegt Giel over het nieuwe programma. “Mijn eigen show, Giels Radio Show. Spannend, want technisch is het heel anders dan ik gewend ben. Het ziet er fantastisch uit en het klinkt waanzinnig. Ik vind het de afgelopen tijd al een feest om met jonge mensen samen te werken, maar om nu ook samen radio te maken met zoveel talent is gewoon heel gaaf en bijzonder. En eerlijk gezegd ook wel ontzettend spannend.”

Yoursafe Radio richt zich volledig op Gen Z. Met zijn nieuwe programma wil Giel nieuw talent een podium bieden. “Van singer-songwriters en hiphop acts tot complete bands: talent krijgt hier de kans om zich te laten horen.”

Naast dj is Giel ook creatief directeur van de radiozender.

Carrière

Giel maakte vanaf 1997 radio bij 3FM. Hier klom hij van de nacht op naar de dagprogrammeringom uiteindelijk de ochtendshow te maken. Hij blijft 20 jaar bij de zender en verlaat in 2017 de zender om naar Radio Veronica te gaan. In 2020 keert hij terug bij de publieke omroep en gaat aan de slag op NPO Radio 2. Eerst in de nacht en later in de avond. In 2022 stopt hij om in 2023 aan de slag te gaan bij Yoursafe Radio.