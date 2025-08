Giel Beelen gaat in de toekomst tussen de middag, van 12:00 tot 14:00 uur, een radioprogramma maken op Yoursafe Radio. Die ‘stip op de horizon’ heeft de creatief directeur van het radiostation gedeeld in de podcast ‘Eindbazen’. “Je moet jezelf niet in de spits opstellen, dat vind ik een beetje gek als trainer zijnde”, vertelt Giel.

De bekende radio-dj mist het radiomaken, vertelde hij vorige week ook toen hij te horen was op Kermis FM. “Het is ook goed om iets te missen”, vertelt Giel in de podcast. “Dat eigen radioprogramma is wel echt een stip op de horizon. Het is ook spannend, want welke toon ga ik aanslaan? Er is een hoop veranderd in de wereld.”

Het lunchprogramma van Giel op Yoursafe Radio moet een show met veel livemuziek worden, zo zijn de plannen. De radio-dj noemt daarbij het vroegere programma van Henk Westbroek op 3FM als voorbeeld. “Tussen twaalf en twee radiomaken komt ook goed uit met de rest van de werkzaamheden en mijn gezin. Ik heb er ook wel zin in”, aldus Giel.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic