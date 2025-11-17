Ghislaine Plag gaat weer aan de slag bij KRO-NCRV. Ze gaat het programma ‘Pointer’ presenteren op NPO Radio 1. Haar eerste uitzending is op zaterdag 10 januari. Het radioprogramma van Pointer is straks tweewekelijks te horen.

Ghislaine presenteerde eerder jarenlang ‘Spraakmakers’ op Radio 1. Momenteel is ze op de nieuwszender regelmatig te horen bij Langs de Lijn (NOS) en Villa vdB (MAX). In 2024 ontving ze voor haar radiowerk de Marconi Oeuvre Award.

Menselijk oogpunt

Ghislaine laat weten: “Wat ik zo sterk aan Pointer vind, is dat al hun onderzoeksverhalen echt vanuit menselijk oogpunt worden gebracht. Mijn journalistieke hart ligt bij het voeren van een verhelderend gesprek, kritisch, met respect en op een constructieve manier. Dit voelt dus als een hele fijne match! En het is voor mij een mooie verdieping en uitbreiding van de dingen die ik al doe bij de publieke omroep.”

Sander Bartling, eindredacteur Audio bij Pointer: “De redactie verheugt zich enorm op Ghislaines komst. Met Plag halen we een door de wol geverfde presentator binnen die met haar scherpe blik een belangrijke bijdrage kan leveren aan onze onderzoeksjournalistiek op de radio.”

Foto: Roland J. Reinders / KRO-NCRV