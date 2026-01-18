De Top 2000 ‘ontregelt’ de luistercijfers jaarlijks eind december. NPO Radio 2 scoort met de eindejaarslijst miljoenen luisteraars, terwijl veel andere stations hun marktaandeel flink zien zakken. Ook Radio 10 en Sky Radio pieken in december, met respectievelijk de Top 4000 en de kerstmuziek. Nu is het januari en proberen veel radiostations luisteraars voor zich te winnen. Dat doen ze veelal met acties of een themaweek.

Radio 538 belooft vanaf morgen twee weken lang de rekeningen van tientallen luisteraars te betalen. Via een voice-app op de site van 538 kunnen mensen hun rekening insturen, voorzien van een persoonlijk verhaal. Elk uur wordt een rekening betaald, maar alleen als de inzender na de oproep binnen 15 minuten de studio belt. De actie wordt tot en met volgende week vrijdag elke werkdag van 7:00 tot 19:00 uur gehouden.

Op Radio Veronica start morgen de ‘Top 1000 van de 80’s. De lijst, met de beste nummers uit de jaren tachtig, is tot en met 30 januari te horen op de radiozender. Stemmen kan vandaag nog en daarmee maken luisteraars kans op tickets voor een ‘Back To The Disco’-feestje met Gerard Ekdom.

Sky Radio geeft sinds afgelopen maandag ‘een jaar lang gratis leven’ weg. Iedere dag is op de radiozender een ander codewoord te horen. Die moeten luisteraars bij het horen ervan invullen in de app, om daarmee kans te maken op de hoofdprijs. Daarnaast worden er boodschappenpakketten ter waarde van 250 euro verloot.

Op Radio 10 en Qmusic waren deze week al acties. Zo konden luisteraars van Qmusic 500 euro winnen door de dj’s te betrappen op het verboden woord ‘een beetje’. En Radio 10 geeft tot en met vandaag nog kaartjes weg voor de musical ‘We Will Rock You’.

Foto: Sky Radio en Radio 538