Gerard Ekdom viert volgende week vrijdag dat hij 10 jaar in de ochtend te horen is. Op 5 oktober 2015 begon hij met zijn ochtendshow op NPO Radio 2. Op die dag speelt hij, onder leiding van Caroline Tensen, ‘Geer Tegen 100’. Een knipoog naar het programma ‘1 tegen 100’ dat Caroline op televisie presenteert.

In ‘Geer tegen 100’ neemt Gerard het op tegen 100 luisteraars en wordt zijn muziekkennis op de proef gesteld. Luisteraars kunnen zich aanmelden om mee te doen. Gerard reageerde: “Ik mag vanwege mijn muziekkennis thuis nooit meedoen met dit soort spelletjes. Ik mag eigenlijk alleen jurylid zijn. Dus ik vind dit echt fantastisch.”

10 jaar ochtendshow

In 2015 begon Gerard met het maken van een ochtendshow op de Nederlandse radio. Na drie jaar stapte hij over van Radio 2 naar Radio 10. En uiteindelijk stapte hij in 2023 over naar Radio Veronica, waar hij momenteel te horen is.

Foto: Radio Veronica | Sander Koning