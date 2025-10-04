Morgen, 5 oktober, is het precies tien jaar geleden dat Gerard Ekdom zijn eerste ochtendshow maakte. Toen nog op NPO Radio 2, met ‘Ekdom in de Ochtend’. De wekker gaat daardoor al tien jaar om 4:30 uur. “Het is een kwestie van mentaliteit. Mijn ouders hadden een planten- en bloemenzaak. Zij moesten aan de bak, no matter what. Ik ben blij dat ik dat werkethos heb meegekregen”, zegt Gerard in het AD.

De bekende radio-dj maakte tien jaar geleden de overstap van NPO 3FM naar Radio 2. “Zelf zat ik al zestien, zeventien jaar bij 3FM, maar bij de publieke omroep moet alles jonger. Wat voor 3FM te oud was, moest naar Radio 2 en wat dáár te oud was naar Radio 5. Ik bedacht: als ik nu naar Radio 2 ga, kan ik blijven doen wat ik fijn vind: nieuwe dingen doen en ouwe rotzooi draaien”, zegt Gerard in de krant.

Radio 10 en Radio Veronica

In 2018 stapte hij over naar Radio 10, naar eigen zeggen voor de uitdaging. “Na twintig jaar publieke omroep leek het me heel spannend om te kijken hoe het eraan toe ging bij een commerciële radiozender.”

Gerard kon vorig jaar bijtekenen bij de Talpa-radiozender, maar hij koos ervoor om zijn ochtendprogramma op Radio Veronica te gaan maken. “Daar heb ik vaak over gedroomd. Met name toen Rob Stenders kwam om het over te nemen”, zegt Gerard er nu over in het AD. “Het was best spannend, omdat Radio Veronica heel laag stond, maar we zijn nu al op een punt waar we al heel lang niet zijn geweest.”

Om zijn jubileum te vieren, was Gerard gisteren tien uur lang, van 06:00 tot 16:00 uur, te horen op Radio Veronica. In zijn programma kwamen veel bekende radio-dj’s langs, maar ook medewerkers met wie hij eerder jarenlang gewerkt heeft.

Foto: Radio Veronica