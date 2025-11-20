Gerard Ekdom heeft opnieuw een eigen boek uitgebracht. In ‘Platenbaas’ vertelt Gerard de verhalen achter de grootste hits en vergeten liedjes. Het boek van de Radio Veronica-dj ligt sinds afgelopen dinsdag in de winkel.

‘In ‘Platenbaas’ neemt Gerard je mee langs de interessantste nummers uit zijn platenkast, met een dosis humor en nostalgie. Bij dit boek blijf je onmogelijk stilzitten’, schrijft uitgever van het boek Luitingh-Sijthoff. Het boek is onder meer via Bol.com te bestellen.

Het is niet voor het eerst dat Gerard een boek schrijft. Zo bracht hij in 2008 het boek ‘Ik zal kijken wat ik voor je kan doen…’ uit en verscheen in 2016 het boek ‘Hidden Treasures’.

Foto: Mediahuis | Inzet: Luitingh-Sijthoff