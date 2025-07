Joost Bosman, Rusland-correspodent van BNR Nieuwsradio, is door de Georgische autoriteiten tegengehouden toen hij na een bezoek aan Nederland wilde terugkeren naar zijn woonplaats Tbilisi. Dit meldt BNR. Aanleiding voor de weigering is een boete die hij heeft gekregen omdat hij als journalist aanwezig was bij demonstraties tegen de huidige regering van het land.

In juni vertrok hij met zijn Russische echtgenote voor een verblijf van enkele weken naar Nederland. Op de heenreis ging het al mis voor het stel. Op de luchthaven van Tbilisi werd hij verhoord en miste daardoor zijn vlucht naar Amsterdam. Op de terugreis naar Georgië werd hem, bij aankomst in Tbilisi, de toegang geweigerd en kreeg Bosman te horen dat hij een ticket terug naar Amsterdam moest kopen. “Twee agenten hebben ook gecontroleerd of ik echt een ticket naar Amsterdam kocht”, vertelt hij in de BNR-podcast Perestrojkast.

Joost kreeg in maart een boete voor zijn aanwezigheid bij die protesten. Het bezwaar dat hij daartegen heeft ingediend, is gehonoreerd. “De boete wordt ingetrokken”, zegt Joost. “Daarmee geven ze ook toe dat ik niet illegaal bij die demonstraties aanwezig was en daarmee vervalt de grond onder hun weigering om mij toe te laten.”

Het is wel de vraag of het inreisverbod permanent is of eenmalig. “Waarschijnlijk dat laatste”, zegt hij. Binnenkort probeert hij via Armenië het land binnen te komen. “Daar neem ik voor drie tientjes een minibusje naar Tbilisi. Er is een grotere kans dat het nu wel lukt”, zegt hij. “Anders ga ik in Jerevan wonen.”

