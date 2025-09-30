De gemeente ‘s-Hertogenbosch geeft 65.000 euro extra subsidie aan de lokale omroep, DTV. Volgens het Brabants Dagblad wordt de omroep daarmee van een faillissement gered. Jaarlijks krijgt de omroep al ruim 254.000 euro en begin dit jaar kwam er al hulp van 60.000 euro. Het gemeentebestuur zegt de redactie voor de gemeente Den Bosch in stand te willen houden. De problemen zijn ontstaan omdat de vorming en financiering van streekomroepen door de Rijksoverheid steeds wordt uitgesteld.

Eerder luidde de voormalige directeur van de omroep al de noodklok. “Zonder extra steun gaat de stekker eruit”, zei hij in de krant. Toen kwam er 60.000 euro extra geld en 180.000 euro voor volgend jaar als extra subsidie. In 2023 kwam er ook al 300.000 euro extra.

DTV is een streekomroep voor onder andere Den Bosch en Oss.

Streekomroep

De Rijksoverheid wil van zo’n 240 lokale omroepen naar 80 streekomroepen. De stelselwijziging zou eerst begin dit jaar ingaan, maar werd steeds uitgesteld. Inmiddels wordt 2028 genoemd.

Foto: Andrzej Rembowski via Pixabay